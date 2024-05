È polemica per l’arrivo di Emanuele Filiberto di Savoia a Cagliari in occasione della Festa di Sant’Efisio. Ad accoglierlo, l’ormai ex sindaco Paolo Truzzu.

In un post sulla sua pagina Facebook, il candidato sindaco Giuseppe Farris scrive ironicamente: “Dalle prime indiscrezioni pare che sia stato accolto con inchini analoghi a quelli che i cagliaritani riservano ai Suoi avi, rappresentati da quel pessimo quadro del Marghinotti, ancora appeso nella stanza del Vicesindaco e che, fra un mesetto, finirà in cantina. Non so – prosegue Farris – se il giovane dal sangue blu sia stato mosso da nostalgia e voglia rivedere le sue vecchie proprietà e la terra che ha regalato un regno alla Sua famiglia”.

“Per certo – conclude il candidato sindaco -, l’erede della dinastia che ha favorito il fascismo torna per la seconda volta a Palazzo Bacaredda, come ospite di riguardo per festa più importante per i Cagliari e per la Sardegna intera…”.

