Il ponte del 1° maggio come primo test per la stagione estiva in Sardegna. E i numeri sono più che positivi, con decine di migliaia di turisti in arrivo nell’Isola.

Lo fa sapere il presidente regionale di Federalberghi Paolo Manca: “Numeri positivi – spiega all’Ansa -, nonostante il clima non ci stia aiutando. Ma i ponti stanno favorendo l’arrivo di turisti italiani. Il grosso, però, arriva dall’estero grazie all’apertura della summer season negli aeroporti”.

Tra le mete più gettonate, dice Manca, ci sono: “Gallura e Alghero su tutte, ma Pula e Villasimius stanno partendo molto bene. Molti turisti anche a Cagliari”. Nel capoluogo sardo le attrazioni principali sono la Festa di Sant’Efisio, che si svolge ogni anno il 1° maggio, e il Challenger 175 di tennis a Monte Urpinu.

“Il tempo non ci sta dando una mano – spiega all’Ansa Maurizio Battelli, presidente dell’associazione Extra – ma questi due ponti confermano i numeri degli ultimi due anni. Anche le prenotazioni per luglio e agosto stanno andando bene, pure in questo caso al ritmo degli anni scorsi”. I turisti che non scelgono il classico hotel, optano “soprattutto per appartamenti – spiega Battelli – e soprattutto le città: sulle coste c’è ancora poco movimento. Un turismo soprattutto internazionale e chiaramente a favorire l’arrivo degli stranieri è la stagione estiva degli aeroporti”.

Tra loro, ci sono molti tedeschi che preferiscono la Gallura anche grazie ai collegamenti diretti con l’aeroporto di Olbia da Berlino, Amburgo, Colonia, Dusseldorf, Stoccarda, Francoforte e Monaco. Ma c’è anche tanto turismo che arriva dal mare con le crociere. E in questo settore la capitale è Cagliari: cinque le navi in porto dal 24 aprile al 1° maggio.

