Quattro persone denunciate per rissa e lesioni aggravate, più un ferito in ospedale dopo essere stato lanciato contro una vetrina. Questo il bilancio della maxi rissa in un pub di Serramanna, chiuso dai Carabinieri dopo il fattaccio.

Nel locale era scoppiato un litigio, culminato con un 44enne scaraventato sui vetri, mentre nei guai sono finiti un 27eene e un 26enne di Serramanna insieme a un 28enne e un 26enne di Cagliari e Villacidro.

I militari stanno sentendo i testimoni e controllando le telecamere, mentre il pub resterà chiuso per 15 giorni.

