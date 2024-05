Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Dovrebbero essere quattro presidenze al PD e due al Movimento 5 Stelle per la guida delle Commissioni in Consiglio regionale.

È quanto emerso nella serata di ieri durante il vertice dei capigruppo di maggioranza.

Precisamente i nomi scelti dovrebbero essere: Salvatore Corrias del PD come presidente dell’Autonomia, per la seconda (Lavoro) si fa il nome della dem Camilla Soru, in terza (Bilancio) andrebbe Alessandro Solinas del M5S, in quarta (Urbanistica) Roberto Li Gioi del M5S, in quinta (Attività produttive) Antonio Solinas del PD, in sesta (Sanità) Carla Fundoni del Pd.

