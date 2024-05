Bambino scomparso a Martis: ritrovato in un fossato, dov’era caduto

Bambino scomparso a Martis: ritrovato in un fossato, dov’era caduto

Il bambino di dieci anni, olandese, si trovava in vacanza con i suoi genitori in un b&b, quando a un certo punto si è allontanato nel buio finendo in un fossato