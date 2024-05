Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Sara Oggiano ha 34 anni, è di Cagliari e lavora nella sede di via Brenta in Poste Italiane. La rappresentazione di come nel 2024 si possa far conciliare lavoro e famiglia con la massima gioia. È infatti madre di Leonardo.

“La notizia della gravidanza mi ha aperto gli occhi su come sarebbe di lì a poco cambiata radicalmente la mia vita lavorativa e personale. Ho lavorato sino al sesto mese inoltrato di gravidanza, finché le condizioni fisiche me lo hanno permesso. Non venendo mai meno agli impegni che il mio ruolo richiedeva. Quando ho comunicato la gravidanza ai miei responsabili hanno gioito con me, mostrandomi da subito attenzione ed empatia. Hanno alleggerito le mie ansie e preoccupazioni su come conciliare la mia vita privata e lavorativa”.

E se il desiderio di allargare la famiglia non ha intaccato il suo posto lavorativo, non vuole però esser vista come una eroina. Ben conscia che altrove una gravidanza, talvolta, non viene accolta di buon occhio.

“Occorre riconoscerlo, esistono situazioni e contesti in cui le scelte genitoriali di noi donne possono influire sui percorsi lavorativi. Pertanto, mi ritengo piuttosto fortunata perché so di avere alle spalle un’Azienda che mi ha supportato e che continua a supportarmi, dall’inizio della mia gravidanza ad oggi. Tra esigenze personali e impossibilità di un inserimento al nido di mio figlio Leonardo nei mesi pre-estivi non sono ancora rientrata al lavoro e gestisco giorni di ferie e giornate di congedo parentale con attenzione, potendo contare sulla massima collaborazione dei miei colleghi e dei miei responsabili”.

