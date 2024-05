Si è riacceso l’incendio che ieri pomeriggio ha visto impegnati i Vigili del fuoco in un terreno vicino al campo sportivo di Elmas, poco distante dall’aeroporto.

Oggi il rogo si è esteso anche al canneto lungo il canale, dove si trova l’asilo di via Temo, che è stato evacuato per l’aria resa irrespirabile dal fumo. La scuola ha contattato subito le famiglie per far sì che si presentassero nel minor tempo possibile.

Insieme ai Vigili del fuocoa anche i volontari, che dovranno accertare le cause del secondo incendio.

