Un risultato di grandissimo prestigio per il liceo artistico e musicale “Foiso Fois” di Cagliari: la studentessa Laura Ibba ha vinto la finale regionale del premio letterario “Giacomo Leopardi”.

La giovane parteciperà alla finale nazionale che si svolgerà il primo giugno a Recanati, dove rappresenterà la Sardegna. Per l’occasione sarà accompagnata dalla docente di lettere Samuela Mingoia che ha commentato: “Si dimostra non solo diligente ma appassionata, desiderosa di appropriarsi dell’esperienza di grandi autori come Leopardi”

Soddisfazione anche dalla professoressa Nicoletta Rossi: un traguardo di grande prestigio che testimonia il grande spazio dato alla formazione umanistica nel liceo artistico e musicale di Cagliari.

