Stava percorrendo la statale 292 quando per cause ancora da chiarire ha perso il controllo del mezzo uscendo di strada e ribaltandosi. Paura questa notte per il conducente di un furgone nella frazione di Donigala Fenughedu, a Oristano.

L’autista è fortunatamente uscito illeso dall’incidente ed è subito riuscito ad allertare i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco della stazione locale.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it