Sarà grande festa per il Cagliari Calcio alla Unipol Domus per due giorni consecutivi. Mercoledì si terrà un allenamento a porte aperte mentre giovedì andrà in scena l’ultima di campionato con la Fiorentina.

Il club ha infatti disposto l’apertura dello stadio ai tifosi in occasione dell’allenamento pre-gara di mercoledì 22 maggio. Sarà possibile partecipare cliccando sul sito ufficiale e prenotando fino a quattro pass. Sarà, come sempre, la curva nord.

Giovedì 23 maggio invece Cagliari e Fiorentina apriranno l’ultima giornata di campionato: alle ore 20:45 i rossoblù chiuderanno in bellezza una stagione suggellata dalla salvezza.

