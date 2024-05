Una donna di 35 anni è ricoverata all’ospedale Brotzu di Cagliari in seguito ad uno scontro tremendo sulla 195. L’auto in cui viaggiava si è infatti schiantata contro un pullman Arst.

Le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause dell’incidente. Secondo una prima ipotesi, alla guida dell’autovettura ci sarebbe stata un’altra persona. Che poi si è data alla fuga.

Sul posto due ambulanze del 118, una delle quali ha preso in carico la giovane. Urgente il trasferimento in ospedale in codice rosso.

