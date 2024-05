Marisa Francescangeli termina qui l’anno scolastico. Nonostante si sia conclusa la sospensione di 90 giorni di cui è stata oggetto, ha deciso di prendersi le ultime ferie rimanenti. E non ripresentarsi più tra le aule della primaria di San Vero Milis.

La maestra è stata protagonista per due anni di seguito di due gravi sospensioni. Nel primo caso dopo esser stata accusata di aver fatto pregare i bambini in classe a scapito delle lezioni. Nel secondo caso invece era stata accusata di aver preso a schiaffi una bambina di 10 anni.

La sua storia scolastica a San Vero Milis si conclude in maniera definitiva. La docente, da settembre, insegnerà in una scuola di Oristano: “Meglio cambiare aria” ha dichiarato. Aggiungendo come il livello di stress di questi mesi sia stato molto alto.

La sua storia aveva avuto un enorme eco nel 2023, politicamente e mediaticamente, per le sue posizioni conservatrici e per aver presumibilmente fatto pregare bambine e bambini in classe. Al suo fianco si era schierato Vittorio Sgarbi, ma le rimostranze della maestra vennero “sgonfiate” dal ministro Giuseppe Valditara. “Se non intervengo in determinate situazioni ci sono buoni motivi” aveva spiegato, confermando la prima sospensione.

