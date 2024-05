Anche la Sardegna nella top 30 dei piccoli centri più gettonati dagli italiani per trascorrere le vacanze.

Negli ultimi anni, infatti, è sempre più in voga la tendenza di trascorrere le proprie vacanze non solo nelle grandi città ma anche e soprattutto nei piccoli borghi.

Secondo l’analisi di Holidu, che ha tenuto in considerazione le località con meno di 5000 abitanti, al primo posto si piazza Favignana, in Sicilia, seguita da San Vito Lo Capo, sempre in Sicilia, e Portofino, in Liguria.

Per trovare la prima meta sarda della classifica bisogna arrivare in 25esima posizione: si tratta di Villasimius, che resta tra le località preferite dagli italiani in vacanza. Al 30esimo posto, invece, si trova Carloforte, che chiude la classifica.

