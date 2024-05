Tragedia nella serata di ieri a Quartu. Un uomo di 45 anni, Pierpaolo Isola, è morto mentre giocava a padel nel campetto della San Francesco.

Da quanto si è appreso, l’uomo è andato a farsi la doccia, dopodiché è stato trovato accasciato a terra senza vita.

La vittima, originaria di Selargius, è stata subito soccorsa da un’ambulanza, ma giunti sul posto, i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Presenti anche i carabinieri per l’avvio delle indagini.

In seguito al rapporto informativo in Procura da parte dell’Arma insieme al magistrato, non è stato ravvisato alcun reato. Per questo è stata disposta la restituzione della salma alla famiglia per i funerali, che durante la notte, è stata trasferita al cimitero di Quartu.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it