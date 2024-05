Scontro frontale tra due auto a Sassari nella tarda serata di ieri. Una Fiat Punto e un’Alfa Romeo 156 sono entrate in collisione per cause ancora da accertare davanti alla chiesa di Santa Maria di Betlem.

Tra i passeggeri è rimasto ferito alla testa, in maniera fortunatamente non grave, anche un bambino.

