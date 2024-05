L’ex sindaco di Ardauli, Claudio Zago, è stato arrestato dalla polizia di Oristano con l’accusa di peculato e autoriciclaggio.

A quanto si apprende, Zago avrebbe effettuato alcuni prelievi fino a 600 mila euro dalle casse dei comuni di Nughedu Santa Vittoria e Bidonì, dove aveva lavorato come responsabile del servizio di ragioneria. Successivamente avrebbe investito quel denaro, senza fortuna, in criptovalute.

L’arresto è scattato dopo una segnalazione di una delle amministrazioni comunali in cui aveva lavorato. Ora le indagini si sposteranno al passato, per capire se Zago avesse effettuato altri prelievi in precedenti esperienze.

