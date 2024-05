La scorsa notte, Simone Pisu ha perso la vita in un tragico incidente a Muravera. Era in sella ad una moto guidata da Giuseppe Murru, ex guardia giurata, rimasto ferito.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di San Vito, la giovane vittima ha perso il casco – che indossava regolarmente – a causa dell’impatto. Lo stesso è stato infatti ritrovato in un cespuglio, poco distante dal luogo dell’incidente durante un sopralluogo.

La notizia della morte di Pisu ha colpito il territorio del Sarrabus. Tanti i messaggi di cordoglio apparsi sui social e online. La salma è stata portata nel cimitero del paese dopo che il magistrato ne aveva disposto la rimozione per i funerali.

