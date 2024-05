La Dinamo Banco di Sardegna Sassari ha ufficializzato l’ingaggio di Michal Sokolowski, ala polacca classe 1992, nell’ultima stagione a Napoli con cui ha conquistato le Final Eight di Coppa Italia 2024.

Sokolowski è il prototipo dell’ala moderna, capace di ricoprire due ruoli, di avere dimensione interna ed esterna con il tiro da 3 punti, esperienza sia europea che del nostro campionato.

Arriva a Sassari dopo un’eccellente stagione a Napoli, culminata con la conquista della Coppa Italia da MVP. Giocatore consistente, solido, che va ad incastrarsi perfettamente con Bendzius.

Nelle tre partite decisive delle Final Eight ha realizzato oltre 13 punti con quasi 8 rimbalzi, 3.3 assist di media e oltre il 40% da 3 punti, giocando una finale pazzesca in difesa su Shields e segnando il canestro del pareggio in semifinale contro Reggio.

“Giocatore su cui abbiamo puntato immediatamente. Non è stato facile, ha disputato una grande stagione con Napoli, siamo orgogliosi che abbia scelto Sassari e che possa essere un perno su cui ricostruire il gruppo. Ha dimostrato eccellenti doti durante la sua carriera sui due lati del campo, abbiamo condiviso appieno la scelta con il coach, penso si sposi estremamente bene con l’idea di basket di Nenad” ha commentato il ds Federico Pasquini.

