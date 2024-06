A Cagliari è di nuovo emergenza sicurezza. Nel giro di due giorni un omicidio, una rapina con pestaggio e un inseguimento per la città.

Una situazione molto complessa, per il quale i due candidati a sindaco Massimo Zedda, Giuseppe Farris e Alessandra Zedda sono concordi nel voler intervenire.

“CiviCA2024 da mesi ha pubblicato sul sito www.farrisindaco.it il facsimile della delibera che andrà immediatamente ad assumere in materia di sicurezza. Si tratta di un pacchetto di misure, incentrato sull’ istituzione della figura del vigile di quartiere. Verranno inoltre installati dei presidi fissi della Polizia locale nelle principali piazze. Ora basta!!!” ha commentato Giuseppe Farris.

“Gli ennesimi episodi di criminalità, sfociati nella tragica morte di un uomo in via Caprera e nel pestaggio di un altro in via del Collegio, sono il segno di una situazione di degrado che non può più essere tollerata. È necessario adottare con estrema urgenza tutte le misure a disposizione, e metterne in campo di altre, per contrastare il fenomeno della malamovida e della criminalità a Cagliari” ha aggiunto Alessandra Zedda.

Gli episodi recenti, che già avevano determinato in numerosi casi dei campanelli d’allarme circa il tema della sicurezza e i fatti gravissimi accaduti nella notte tra sabato e domenica, meritano la massima attenzione possibile da parte di tutti i sistemi di sicurezza. Si dovrà intervenire in accordo con la prefettura e tutti gli altri organi dello Stato competenti sul controllo e la sicurezza di noi tutte e tutti per coordinare una maggior presenza di agenti sul territorio” ha concluso Massimo Zedda.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it