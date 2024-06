Isolata contestazione di un bagnante al Poetto di Cagliari mentre il leader di Italia Viva Matteo Renzi era impegnato nella presentazione della sua candidatura alle Europee 2024.

Protagonista un uomo di circa 60 anni che, dall’acqua, ha urlato: “Stai zitto, buffone”.

Subito si è mobilitato il servizio d’ordine per individuare il disturbatore che però si è allontanato lentamente seguendo il percorso delle boe in acqua.

Renzi non si è scomposto: “Fatelo venire qui- ha detto- per me il confronto è importante: se ha qualcosa di importante da dirmi io sono qui”.

L’incontro è andato avanti poi senza altri incidenti.

