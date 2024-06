Alla fine si è consumata la tragedia. Il conducente del tir precipitato questa mattina da un cavalcavia sulla Sassari-Alghero non ce l’ha fatta.

Il mezzo è uscito di strada per cause ancora da accertare, con i Vigili del fuoco che sono subito intervenuti per estrarre il conducente dalle lamiere. Subito affidato alle cure del 118, l’uomo è purtroppo deceduto poco dopo.

Si tratta di un 65enne residente a Porto Torres, Sandro Ascione. Inutile l’intervento dell’elisoccorso dell’Areus, mentre sul posto sono giunti anche i Carabinieri, la Polizia Locale e lo Spresal.

