Ospite del European Golden Boy 2024, Gigi Buffon ha raccontato la sua carriera ed una serie di aneddoti, compreso il ricordo di Gigi Riva. Per cui ha speso parole emozionanti.

“Il nostro primo incontro? Molto emozionante. Sono cresciuto con il mito di Riva, grazie a mio padre. Quando l’ho visto a Coverciano e mi ha abbracciato sono rimasto pietrificato, perché per me è stato come essere abbracciato da una divinità. Portava dentro una solennità, portava questa luce che emanava dal suo carisma. Lui era diventato per noi ragazzi un punto di riferimento. Senza di lui non so se avremmo vinto il Mondiale. Era una certezza. Se tutto ballava sapevi di poterti aggrappare a lui”.

