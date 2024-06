Due giovani stranieri di origine algerina sono stati fermati dalla Polizia di Cagliari per rapina aggravata e lesioni personali. È l’ennesimo caso di una criminalità che sta dilagando nel capoluogo sardo.

Tre gli episodi contestati ai due ragazzi, avvenuti tutti nel quartiere Marina. Le vittime sempre ragazzi minorenni, immobilizzati con spray al peperoncino, minacciati con coltelli e rapinati. In alcuni casi anche picchiati: un violento calcio in faccia ha causato ad un ragazzino la frattura del naso.

I due algerini sono stati rintracciati dalle forze dell’ordine in via Sonnino e fermati. Erano in possesso di due coltelli e lo spray.

Al momento si trovano nel carcere di Uta.

