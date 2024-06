Chiusi i seggi, si sono aperti i primi exit poll sia per le elezioni europee che per le elezioni comunali: secondo quanto riporta il sondaggio del Consorzio Opinio per la Rai, Massimo Zedda si avvierebbe a vincere le consultazioni di Cagliari 2024.

In base ai dati mostrati nello speciale “Porta a Porta” su Raiuno e su Raitre, il candidato del centrosinistra andrebbe a imporsi con una forbice tra il 59 e il 63% dei voti.

Più staccati gli altri competitor: Alessandra Zedda in una forbice tra il 31-35%, Giuseppe Farris tra il 2,5 e il 4,5 mentre Claudia Ortu e Emanuela Corda si attesterebbero tra lo 0,5 e il 2,5.

Domani alle ore 14:00 inizierà lo spoglio che darà i risultati esatti della competizione elettorale.

