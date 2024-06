Sono cinque i primi sindaci già eletti in Sardegna nell’ultima tornata elettorale. Giuseppe Fasolino a Golfo Aranci, Quirico Meloni a Villanova, Alessio Seoni a Villagrande Strisaili, Francesco Carta a Ortueri, Pantaleo Talloru a Serrenti.

Si tratta dei Comuni in cui era necessario solo superare il quorum del 40% per eleggere i primi cittadini. Per l’ex vice presidente della Regione l’elezione è arrivata già a mezzogiorno di ieri, primo in Sardegna. A Serrenti, Ortueri e Villagrande confermati i sindaci uscenti, mentre Villanova ritrova un sindaco dopo un anno di commissariamento.

