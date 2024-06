L’incidente è accaduto attorno alla mezzanotte. Un peschereccio è rimasto incagliato nei fondali di Cala Reale, di fronte all’isola dell’Asinara.

Immediato l’intervento della Guardia costiera, partita dopo aver intercettato l’sos del comandante del peschereccio, lungo circa 27 metri.

Da quanto si è appreso, all’origine della vicenda ci sarebbe una falla a prua di notevoli dimensioni che avrebbe causato l’ingresso di acqua all’interno dello scafo della motopesca “Falco”. A bordo erano presenti dieci persone.

Sul posto è intervenuta la motovedetta CP 803 della Capitaneria di Porto Torres, che hanno invitato l’equipaggio dell’unità incagliata a indossare i giubbotti di salvataggio. Tutti sono stati trovati in buone condizioni di salute. A prestare assistenza anche la motovedetta VF1087 dei Vigili del fuoco e di un diving locale.

Le operazioni di soccorso, rese difficili dalla particolare conformazione della costa e dal basso fondale, sono andate avanti per tutta la notte. Questa mattina sono state effettuate le prime ispezioni, anche subacquee, per valutare le possibili azioni da intraprendere per la rimozione del peschereccio.

Sulle cause dell’incidente verrà aperta un’inchiesta da parte della Capitaneria che ha condotto le operazioni di salvataggio.

