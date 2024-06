Il paese di Bonorva è in lutto per la scomparsa del 31enne Stefano Sias. Il giovane è morto oggi mentre percorreva in moto la 195 in direzione Sarroch, a causa di un tremendo incidente in moto.

Sias lavorava alla Cosatec, società appaltatrice della Saras e si stava dirigendo a lavoro quando intorno alle 6.45 è avvenuto lo schianto con un furgone. Il corpo del 31enne è stato portato al cimitero di San Michele per il riconoscimento.

