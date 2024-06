Non ce l’ha fatta Marco Spanu, 44 anni di Muravera, deceduto oggi per la malattia contro cui combatteva da tempo: la distrofia muscolare di Duchenne.

Diventato volto simbolo in difesa dell’ospedale San Marcellino di Muravera, appunto, si era sempre messo in prima linea per un’importantissima opera di divulgazione sul suo male e quello di tanti altri pazienti come lui.

“Marco è stato un esempio di coraggio e determinazione per tutta la comunità – ha detto il sindaco di Muravera Salvatore Piu – ha affrontato con grande dignità le sfide imposte dalla malattia e allo stesso tempo ha trasmesso a tutti la sua voglia di vivere. L’amministrazione comunale si unisce al dolore della famiglia Spanu in questo momento di profonda tristezza e vuole esprimere le più sentite condoglianze per la perdita di un caro figlio e amato membro della nostra comunità”.

