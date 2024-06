“Mi sono stufata di quelli che, quando si vince, la vittoria è di tutti e quando si perde è di uno solo: il M5s non è padronale, è una comunità di persone, una classe dirigente che deciderà liberamente cosa fare del proprio futuro”.

Così Alessandra Todde infilza Beppe Grillo dopo le dichiarazioni degli scorsi giorni sul Movimento 5 Stelle. Dove aveva attaccato duramente Giuseppe Conte, lamentando il flop del partito alle elezioni europee.

“Sono stufa di chi in maniera estemporanea adesso propone ricette quando si tratta degli stessi personaggi che non ho visto in campagna elettorale, forse non sono neanche andati a votare. Io ritengo che si deve fare politica con la P maiuscola, politica matura e soprattutto confrontandosi sui temi e sulla propria identità. Questo percorso lo faremo, lo faremo al più presto e lo faremo con il presidente Conte”.

