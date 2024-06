La Dinamo Sassari ha annunciato con grande soddisfazione di aver firmato Brian Fobbs, guardia americana di Rochester, New York. Classe 1998, 196 cm per 100 kg, nell’ultima stagione a Bonn in Germania con cui ha partecipato anche alla Champions League.

Fobbs è una guardia mancina che ha grandi qualità atletiche e dinamiche, capacità di creare vantaggio dal palleggio con l’1vs1, forza fisica, riuscendo ad avere continuità nel tiro da 3 punti.

“Abbiamo subito guardato a lui per le sue caratteristiche fisiche, per affiancarlo a Bibbins e per dare modo alla squadra di avere anche qualità atletiche. È un eccellente difensore, grande pressione sulla palla, ha capacità di tirare e di attaccare il ferro” ha commentato coach Nedad Markovic.

