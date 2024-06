Alessandro Valdes è morto in uno scontro frontale a Sant’Antioco nella mattina di giovedì 20 giugno. Una tragedia che si accompagna ad un destino crudele: era l’ingegnere che si era occupato dei lavori per la messa in sicurezza del ponte in cui è morto.

Aveva 49 anni, originario di Carbonia, ma residente a Selargius.

Secondo una prima ricostruzione, Valdes avrebbe avuto un infarto mentre era al volante della sua Audi: ha perso così il controllo dell’auto che ha invaso la carreggiata opposta. Scontrandosi con una Citroen Berlingo condotta da un turista di 44 anni di Torino.

