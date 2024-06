Approvato dai consiglieri della quarta e quinta commissione il disegno di legge 15 della giunta regionale che sospende la realizzazione di impianti per la produzione di energie rinnovabili per 18 mesi su tutto il territorio sardo.

L’opposizione si è astenuta, voto compatto invece della maggioranza. Dal 26 giugno comincerà l’esame nell’Aula del Consiglio regionale.

Le commissioni hanno votato la norma dopo aver incassato il parere obbligatorio del Consiglio delle Autonomie locali.

Il Cal invita “ogni singolo attore regionale, a non chiamarsi fuori e a seguire ogni percorso disponibile, diretto o incidentale, compresa la via giudiziaria, per riappropriarci del diritto di determinare il nostro destino, dell’utilizzo etico, equo e responsabile delle risorse rinnovabili, nell’interesse dei sardi e della comunità globale”.

