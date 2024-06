Interrogato questa mattina in carcere, Luciano Hellies si è avvalso della facoltà di non rispondere riguardo all’omicidio di sua moglie Ignazia Tumatis, di 59 anni. Il giudice ha confermato la custodia cautelare in carcere per il 77enne e dall’autopsia svolta ieri è stato confermato il decesso della donna causato da circa dieci coltellate.

L’uomo era stato rinvenuto in stato di shock accanto al corpo della moglie in un appartamento di via Podgora, nel quartiere di San Michele, dove le figlie erano accorse sentendo il trambusto di un litigio.

