L’assessore Armando Bartolazzi “non conosce la realtà sarda”. Questo il duro affondo di Luciano Uras, presidente onorario dei Progressisti, all’esponente della Giunta Todde chiamato da Roma dalla governatrice per dare una scossa al sistema sanitario sardo. In maggioranza arriva dunque fuoco amico, dopo un inizio di legislatura che non ha soddisfatto Uras e i suoi, che nel frattempo con Massimo Zedda hanno conquistato Cagliari per la coalizione del Campo largo.

Le tensioni in maggioranza prestano il fianco all’opposizione di centrodestra, con il leader di Fratelli d’Italia Paolo Truzzu che butta benzina sul fuoco in un post sui social. “Luciano Uras, leader storico dei Progressisti, ci dà ragione” rincara la dose nei confronti dell’assessore Bartolazzi, “colui che si è paragonato a Gigi Riva, non conosce la realtà sarda. Perciò, sarà difficile che possa risolvere i tanti problemi della Sanità sarda, anzi probabilmente li acuirà”.

“Non solo – prosegue Truzzu – Ovviamente a elezioni archiviate, Uras ammette che a 4 mesi dal voto regionale le risposte della Giunta Todde su trasporti, riforma della Regione, speculazione energetica e siccità sono inconsistenti. Non posso che condividere. Resta, però, solo un dubbio: i Progressisti saranno realmente preoccupati per le sorti della Sardegna o stanno solo sollevando i toni per ottenere qualche posto in più nella spartizione in maggioranza?”.

