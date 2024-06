Partiranno domani, martedì 25 giugno, i lavori per l’eliminazione del pericoloso incrocio a raso di Paulilatino al chilometro 120 della statale 131 Carlo Felice, uno degli snodi più mortali della Sardegna. Fino alla conclusione dell’intervento sarà chiuso al traffico l’ingresso nord del paese e il tratto di via Nazionale che dallo svincolo porta alla zona artigianale.

A rimpiazzare l’incrocio ci saranno due rotatorie, per un tempo di realizzazione delle opere stimato in sei mesi. Il traffico in entrata e in uscita da Paulilatino sarà convogliato sull’ingresso sud.

