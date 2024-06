L‘Italia si qualifica agli ottavi degli Euro 2024 con uno strepitoso gol al ’98 di Zaccagni.

Il Cagliari Calcio ha colto la palla al balzo per commentare con un post scherzoso sui social, rifacendosi alla hit estiva “Sesso e Samba”, in cui si paragona il gol in pieno recupero di Zaccagni a quelli segnati da Pavoletti nella stagione calcistica appena trascorsa.

“Non siamo troppo diversi… come Pavo e Zacca, Pavo e Zacca”, le parole del club. Immancabile il commento del capitano rossoblù che commenta ironicamente: “Pavo e Zacca > sesso e samba”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cagliari Calcio (@cagliaricalcio)

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it