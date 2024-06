Il Cagliari ha chiuso la pratica nuovo allenatore e nuovo difensore: l’accordo con l’Empoli, sulla base di 5 milioni di euro, vedrà giungere in Sardegna il tecnico Davide Nicola e il centrale Sebastiano Luperto.

Nelle prossime 48 ore dovrebbe esserci il lieto annuncio.

A sbloccare l’affare una serie di fattori economici. Nicola avrebbe infatti rinunciato al premio salvezza che il club toscano avrebbe dovuto pagargli. A suo modo, il Cagliari pagherà un conguaglio adeguato sia per il tecnico che per l’acquisizione delle prestazioni del difensore.

A questo punto, i due sbarcheranno a Cagliari nei prossimi giorni per firmare il nuovo contratto. Per Nicola ci sarà una intesa biennale con opzione per un terzo anno mentre con Luperto si dovrebbe chiudere con un triennale.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it