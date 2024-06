Per il Sardegna Pride 2024, sabato 29 giugno 2024 il percorso delle linee 1, 3, 3P, 6, 7, 10, 13, 30, QEX e M sarà modificato come di seguito indicato:

Deviazioni dalle ore 14:00 alle 21 circa (Linee 6 e M)

LINEA 6

Direzione Andorra

I bus, giunti in via Della Pineta, svolteranno in via Milano e viale Bonaria, da dove riprenderanno il percorso ordinario fino a via Romagna, per poi proseguire in via Ciusa, via Dei Donoratico, piazza Giovanni XXIII, via Pascoli e via Pergolesi, da dove completeranno il percorso regolare.

Direzione Sant’Elia

I bus, giunti in via Pergolesi, svolteranno in via San Benedetto, via Marconi, via Sarpi, via Castiglione, via Salvemini, via 28 Febbraio, via Dei Donoratico, via Ciusa e via Romagna, da dove riprenderanno il percorso ordinario fino a viale Bonaria. Da viale Bonaria proseguiranno per via Milano e via Della Pineta, da dove riprenderanno il percorso regolare.

LINEA M

Direzione Matteotti

I bus, giunti in viale Ciusa, proseguiranno in via Romagna, via Piemonte, via La Vega, Giardini Pubblici, viale Regina Elena, viale Regina Margherita e via Roma, da dove riprenderanno il percorso ordinario.

Direzione Gottardo

I bus, giunti in via Roma, proseguiranno in viale Regina Margherita, viale Regina Elena, via La Vega, via Romagna e via Ciusa, da dove riprenderanno il percorso ordinario.

Deviazioni previste dalle ore 17.00 fino alle 21 (linee 1, 3, 3P, 7, 10, 30 e QEX)

LINEA 1

Direzione Brotzu

I bus, giunti in piazza Giovanni XXIII, effettueranno la manovra di inversione e transiteranno in via Giudicati, via Romagna, via Piemonte, via La Vega, Giardini Pubblici, viale Regina Elena, viale Regina Margherita e via Roma, da dove riprenderanno il percorso ordinario.

Direzione Gioia

I bus, giunti in via Roma, svolteranno in viale Regina Margherita, viale Regina Elena, via La Vega, via Romagna, via Ciusa, via Dei Donoratico, via 28 Febbraio, piazza Giovanni XXIII, dove effettueranno l’inversione di marcia per riprendere il percorso ordinario in direzione via Gioia.

LINEA 3

Direzione Abruzzi

I bus, giunti in via Pergolesi, svolteranno in via San Benedetto, viale Marconi, via Sarpi, via Castiglione e piazza Giovanni XXIII, da dove riprenderanno il percorso ordinario.

LINEA 7

Il bus in partenza da piazza Yenne, giunto in piazza Costituzione, proseguirà in viale Regina Margherita e svolterà in via Roma, da dove riprenderà il percorso ordinario.

LINEA 10

Direzione Sant’Ignazio

I bus, giunti in via Vidal, svolteranno in via Scano, via Della Pineta, via Milano, viale Bonaria, viale Regina Margherita e da piazza Costituzione riprenderanno il percorso ordinario.

Direzione Is Guadazzonis

I bus, giunti in piazza Costituzione, proseguiranno in viale Regina Margherita, viale Bonaria, via Milano, via Della Pineta, via Scano e via Vidal, da dove riprenderanno il percorso ordinario.

Linea 30-QEX

Direzione Matteotti

I mezzi, giunti in via San Benedetto, svolteranno in via Pergolesi, via Scano, via Della Pineta, via Milano e viale Bonaria, da dove riprenderanno il percorso ordinario.

Direzione Quartu S. Elena

I mezzi, giunti in viale Bonaria, proseguiranno in via Milano, via Della Pineta, via Scano, via Pergolesi e via San Benedetto, da dove riprenderanno il percorso ordinario.

Deviazione dalle ore 8 alle 21 circa (Linea 13)

LINEA13

Direzione Giudicati

I bus, giunti in via La Vega, svolteranno in viale Ciusa, via Dei Donoratico, via 28 Febbraio e piazza Giovanni XXIII. Il capolinea è spostato nella fermata Giovanni XXIII (fronte via Alberti) già capolinea della linea 16.

Direzione Gallura

I bus, in partenza dal capolinea provvisorio in Piazza Giovanni XXIII, si immetteranno in via 28 Febbraio da dove riprenderanno il percorso regolare.

FERMATE

Sono soppresse tutte le fermate lungo il percorso della manifestazione. A richiesta verranno effettuate tutte le fermate presenti lungo le deviazioni di percorso.

