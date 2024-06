I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cagliari hanno arrestato questa notte un uomo di 47 anni per rapina e violazione di domicilio. L’uomo, molto probabilmente ubriaco, si è presentato presso l’abitazione della sua ex compagna, una donna di 49 anni. Dopo aver aggredito lei e sua figlia di 27 anni, l’uomo si è scagliato contro una vicina di 27 anni intervenuta in loro soccorso strappandole via il cellulare.

I militari, prontamente intervenuti sul posto, sono riusciti a bloccare l’uomo mentre tentava di darsi alla fuga a piedi. Sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di arnesi atti allo scasso, oltre che del cellulare rubato che è stato restituito alla proprietaria. Alla fine della vicenda l’uomo è stato arrestato e sottoposto ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

