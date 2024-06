Chissà come sono finiti lì tra le onde, ma per fortuna il loro viaggio ha fatto tappa al Lido del Carabiniere di Quartu Sant’Elena. Una famiglia di germani reali, composta da un maschio, una femmina e cinque pulcini, è stata infatti salvata dai militari nel tardo pomeriggio di ieri.

Durante il loro consueto servizio, i Carabinieri hanno notato la famigliola di volatili in balia delle onde e sotto attacco di un gruppo di gabbiani. Senza esitare, i militari si sono immediatamente lanciati in soccorso degli animali recuperandoli con estrema delicatezza e portandoli al sicuro.

I germani reali sono stati consegnati al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale per ricevere le cure necessarie. Gli esperti hanno fortunatamente constatato la buona salute degli uccelli e presto potranno rimetterli in libertà. Grazie alla sensibilità dei Carabinieri, per i pulcini e i loro genitori è arrivato quindi il lieto fine.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it