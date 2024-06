Condannato a 4 mesi per maltrattamenti familiari. Sentenza del Tribunale di Sassari contro un 48enne di Usini per continue vessazioni nei confronti del fratello, maltrattato e minacciato con un coltello, fino al punto di presentarsi davanti alla sua casa con una bombola di gas affermando di volerla fare saltare in aria.

“Ti butto ai maiali” e “ti taglio la gola” tra le frasi pronunciate dall’uomo contro il familiare. La pm Elena Succu aveva chiesto 4 anni di reclusione, ma la richiesta è stata respinta e la pena ridotta a 4 mesi.

