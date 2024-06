Dal primo luglio prende il via la parte operativa dell’ammodernamento tecnologico delle grandi apparecchiature dei servizi di diagnostica per immagini dei presidi ospedalieri della Asl di Cagliari finanziati con i fondi del PNRR.

Al termine di tutti i lavori, verranno installate: 4 macchine di risonanza magnetica, 4 di tomografia computerizzata, un angiografo digitale, tutti di altissima tecnologia e di ultima generazione, oltre ad altre apparecchiature minori come apparecchi per radiologia convenzionale, MOC, ecotomografi, mammografia.

Le prima apparecchiature ad essere disinstallate saranno quelle di risonanza magnetica degli ospedali Binaghi e Santissima Trinità, con termine dei lavori previsto tra il mese di ottobre e quello di novembre, cui seguiranno gli apparecchi di tomografia computerizzata dei presidi i Binaghi e Marino di Cagliari.

Al fine di far fronte agli inevitabili disagi che le procedure di cantieraggio, smontaggio e montaggio recheranno, l’Azienda ha messo in atto delle misure al fine da contenere al massimo i disagi per i pazienti in modo che non si abbiano ripercussioni negative sulla attività assistenziale.

Nell’ospedale Santissima Trinità verrà, infatti, allestito a breve un mezzo mobile con una risonanza magnetica negli spazi adiacenti alla Radiologia, in modo da assicurare la continuità delle prestazioni.

I pazienti afferenti all’ospedale Binaghi, in particolare quelli provenienti dal Centro sclerosi multipla, saranno riprenotati negli altri Presidi cittadini, ovvero il P.O. Microcitemico Cao ed il P.O. Marino, nei quali verranno istituiti dei turni aggiuntivi per il personale, a partire dalla prima settimana di luglio, notturni e nei weekend, con l’obiettivo di ridurre le attese e di tutelare al massimo i pazienti che potranno eseguire quindi gli esami nei tempi previsti.

