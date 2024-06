Attacco frontale dell’assessore della Sanità Armando Bartolazzi nei confronti dei sindaci. Ieri pomeriggio a Nuoro, durante l’incontro al San Francesco, l’esponente della Giunta Todde ha avuto un duro faccia a faccia con i rappresentanti del territorio sui problemi del sistema sanitario locale.

“La mia proposta di aprire alle scuole di specializzazione è stata massacrata, e voi sindaci dove eravate? Non potete soltanto evidenziare criticità, poi quando si mettono in campo delle idee per superarle state zitti e non mi appoggiate. Siete corresponsabili della mancanza di servizi” ha tuonato Bartolazzi. Parole che hanno scatenato il putiferio in sala e non solo.

“Se Bartolazzi dopo essersi paragonato a Riva, pensa di fare il balente con i sindaci, evidentemente si sopravvaluta oppure sottovaluta il popolo sardo”. Commenta aspramente il deputato di Forza Italia ed ex governatore Ugo Cappellacci. “Non è la prima volta che un assessore della Giunta Todde si scaglia contro i primi cittadini, tanto che ormai appare un metodo collaudato: aggressività dei toni per coprire la debolezza degli argomenti” incalza Cappellacci.

“Emerge un aspetto preoccupante: Todde e compagni sono arrivati alla guida dell’isola senza una linea politica e senza avere la più pallida idea delle azioni da portare avanti, non si rendono conto che la Legislatura è cominciata e che non possono campare cinque anni ripetendo la cantilena della colpa ai predecessori o, sempre e comunque, a qualcun altro”.

