Ha lasciato il Cagliari due anni fa, ma Alessio Cragno è ancora legatissimo ai suoi ex compagni e alla città. Ieri in occasione del suo compleanno il portiere del Monza si è ritrovato con alcuni rossoblù a Palazzo Doglio per festeggiare i suoi 30 anni.

Insieme a lui c’erano Pavoletti, Ceppitelli e Deiola, insieme alle rispettive consorti. Per il futuro Cragno cerca di capire con quale maglia giocherà nella prossima stagione, con il Monza alla ricerca di un nuovo portiere per il dopo Di Gregorio e lui pronto a giocarsi le sue chance in biancorosso. L’ipotesi cessione resta però la più probabile, con Como e Parma che hanno mostrato interesse. Escluso un ritorno al Cagliari, per il momento.

