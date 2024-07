La Regione Sardegna, con una lettera inviata alla presidenza della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano, firmata dalla Governatrice Alessandra Todde, ha comunicato la volontà di entrare a far parte della holding di gestione del sistema aeroportuale sardo.

La notizia è emersa stamane, a margine dell’incontro per la firma del protocollo tra CCIAA e la Polizia di Stato. Non si conoscono ancora modalità e tempi per la partecipazione pubblica alla holding, ma dovrebbe essere definita entro la fine dell’anno.

Plauso da parte dei sindacati sardi. “Quanto emerge dalla Camera di commercio di Cagliari e Oristano in merito alla fusione dei tre aeroporti sardi è una buona notizia” ha commentato il segretario generale della Filt Cgil Sardegna, Arnaldo Boeddu,

“È almeno da 15 anni che il sindacato si batte per una regia unica dei tre aeroporti e perché la stessa Regione così come altre istituzioni locali ritornino ad essere attori protagonisti di questo importante cambiamento. Chiediamo alla Regione e alle istituzioni locali di non accontentarsi di un posto nel cda ma di pretendere un ruolo attivo per il bene dell’intera Sardegna”.

