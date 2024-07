“Sono orgogliosa che la Sardegna sia capofila contro autonomia differenziata. Ho sentito personalmente tutti i presidenti delle altre regioni, li ho messi in contatto con il nostro segretario generale, ci sono interlocuzioni in corso con le loro avvocature e continui scambi, l’ultimo proprio oggi”.

Così la governatrice della Sardegna, Alessandra Todde in merito alle interlocuzioni del coordinamento delle cinque regioni che si oppongono all’autonomia differenziata targata Calderoli.

La presidente è stata a stretto giro attaccata dal collega della Lombardia, Attilio Fontana. “La Todde alla guida del fronte anti-autonomia. Ma la Sardegna è regione autonoma. Immagino che per onestà intellettuale, per chiedere il referendum, la Todde rimetterà lo statuto speciale della sua Regione per rendere la Sardegna una regione a statuto ordinario”.

A stretto giro è arrivata la risposta di Todde. “Ricordo a Fontana che le infrastrutture lombarde, che permettono a questa Regione di essere tra le locomotive d’Italia, non sono state finanziate con tasse differenziate, ma anche con quelle dei sardi e della Sardegna”.

