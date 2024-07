La squadra 1A del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Nuoro è intervenuta alle 17:30 circa alle porte di Nuoro per un incidente stradale dove si è verificato un tamponamento a catena tra 3 vetture e un veicolo commerciale.

In totale 2 persone sono state soccorso dal personale sanitario e trasportate nel vicino ospedale per accertamenti.

La squadra di vigili del fuoco ha provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e all’assistenza del personale sanitario. Presenti sul posto anche i carabinieri e la polizia per i rilievi di competenza e per la gestione del traffico che ha subito gravi rallentamenti.

