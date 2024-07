La squadra VF 9A del distaccamento di Siniscola è intervenuta intorno alle 3:40 del 7 luglio 2024 a Torpè in via San Michele per l’incendio di due auto.

Si tratta di una mini e di un’onda Civic alimentate a benzina. La Mini è andata completamente distrutta mentre l’onda Civic è stata danneggiata nella parte posteriore.

La squadra VF ha provveduto all’estinzione e alla messa in sicurezza del sito a margine della quale sono iniziate le indagini atte a ricostruire le possibili cause di innesco.

L’incendio lascerebbe pochi dubbi sull’origine dolosa a mezzo di accellerante liquido. Presenti sul posto anche i carabinieri di Torpè.

