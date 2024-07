Sul caso del gattino lanciato da un ponte a Lanusei si scatena anche Matteo Salvini. Il leader della Lega ha fissato sui suoi social un post in cui si scaglia contro i giovani autori del gesto e i loro genitori.

“Maledetti, schifosi, ma come si fa? Sono senza parole! Urgente accelerare sull’inasprimento delle pene per chi maltratta o addirittura uccide i nostri compagni animali. Questi sono criminali e da criminali vanno trattati. Complimenti ai genitori per averli educati così, il criminale e chi lo riprende e se la ride”.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it