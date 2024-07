Nella mattinata di ieri, lunedì 8 luglio, i Carabinieri della Stazione di Isili hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione nei confronti di un 58enne del posto.

L’uomo è stato condannato definitivamente, con conferma in Cassazione, a 7 anni e nove mesi di reclusione per violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, fatti avvenuti circa dieci anni fa.

L’uomo è stato quindi arrestato e tradotto in carcere per l’espiazione della pena.

